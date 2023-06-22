Gupse Özay kızını anlattı Ekranların iki ünlü oyuncusu Gupse Özay ile Barış Arduç, 9 aylık kızları hakkında ilk kez konuştu.

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'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 Temmuz'unda hayatlarını birleştirmişlerdi. Ünlü çift, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı.

Gupse Özay ile Barış Arduç, dün akşam oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer'in düğününe katıldı. Mekana girmeden önce gazetecilerle sohbet eden ünlü çift, ilk kez kızları Jan Asya'yı anlattı.

"Kocamdan daha fazla aşık olduğum biri"

Kızından bahsederken duygusal anlar yaşayan Özay, "Kızımız 9 aylık oldu. Kocamdan daha fazla aşık olduğum biri oldu hayatımda. Şaka bir yana enteresan bir duygu. Mükemmel duygusallık katıldı hayatıma, gözlerim doluyor sevgiden." dedi.

"Karıma aşığım"

Muhabirlerin 'kızınız kime benziyor?' sorusuna ise Barış Arduç, "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey." diye konuştu.

"Kaygılı bir anneymişim"

Ayrıca Özay, "Barış çok iyi bir baba. Her konuda elini taşın altına koyuyor, çekindiği bir şey de yok. Ben biraz kaygılı bir anneymişim. O uyusa bile ben onun başında uyumuyordum, bir dönem perişan olmuştum." ifadelerini kullandı.