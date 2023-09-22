Gupse Özay noktayı koydu! 'Bu bizim bebeğimiz değil..' Oyuncu Gupse Özay, geçtiğimiz yıl kucağına aldığı kızı Jan Asya için doğum anından olduğu iddia edilen fotoğraf karesine ilişkin açıklama yaptı. Özay, “Bu biz değiliz” dedi.

ensonhaber.com Sosyal medyada zaman zaman asılsız görüntüler ve fotoğraf yayılabiliyor. Paylaşımlar geniş kitlelere ulaştığı anda da önüne geçmek zor oluyor. Bu durumdan nasibini alan isimlerden biri de Gupse Özay ve Barış Arduç çifti oldu. 2014 yılında aşk yaşamaya başlayan ikili üç yıl önce Alaçatı'da nikah masasına oturdu. Uzun yıllardır birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurmuştu. Yanlış bebek paylaşıldı Geçtiğimiz yıl eylül ayında da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan ünlü çift, büyük sevinç yaşadı. Bu süreçte gözler Jan Asya'yı ararken ortaya bir fotoğraf karesi servis edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kare, Özay'ın doğum anı olarak iddia edildi. Sessizliğini bozdu Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı söz konusu kareyle paylaşımlarda bulundu. Konuya ilişkin Özay, bugün sessizliğini bozdu ve açıklama yaptı. "Bu biz değiliz" Fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Doğumdan beri şu fotoğraf dolaşıyor internette. Bu biz değiliz. Bebek de bizim değil. Photoshop! Yeni fotoğraflarımızı alıp birleştirmişler! Ben full makyaj böyle bakımlı güzel doğurmadım inanın." notunu ekledi.

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