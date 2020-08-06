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    Gupse Özay ve Barış Arduç balayında

    Balayına çıkan Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme'de görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 11:03
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    Gupse Özay ve Barış Arduç balayında

    6 yıllık birlikteliklerini geçen hafta sürpriz bir kararla nikah masasına taşıyan  Gupse Özay ile Barış Arduç, Çeşme’de balayı yapıyor.

    ÖPMEYE DOYAMADI

    Sevgiliyken birlikte görünmekten bile çekinen çift, sahilde aşk dolu dakikalar geçirdi. Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücük yağmuruna tuttu.

    Keyfi yerinde olan çift, öğleden sonra arkadaşlarıyla bir araya geldi.

    Gupse Özay ve Barış Arduç balayında #1

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