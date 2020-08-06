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- Gupse Özay ve Barış Arduç balayında
Gupse Özay ve Barış Arduç balayında
Balayına çıkan Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme'de görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 11:03
6 yıllık birlikteliklerini geçen hafta sürpriz bir kararla nikah masasına taşıyan Gupse Özay ile Barış Arduç, Çeşme’de balayı yapıyor.
ÖPMEYE DOYAMADI
Sevgiliyken birlikte görünmekten bile çekinen çift, sahilde aşk dolu dakikalar geçirdi. Özay, birlikte güneşlendiği eşini öpücük yağmuruna tuttu.
Keyfi yerinde olan çift, öğleden sonra arkadaşlarıyla bir araya geldi.