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    Gupse Özay ve Barış Arduç tatilde

    Gupse Özay ve Barış Arduç Bodrum tatillerini bitirip Çeşme'ye dönüş yaptılar.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 09:26
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    Gupse Özay ve Barış Arduç tatilde #1

    Her sene tatil için Çeşme'ye giden Gupse Özay ve Barış Arduç bu yıl bir değişiklik yapıp sezonu Bodrum’da açtı.

    Sevgililer 4 gün sonra rotayı yeniden Çeşme’ye çevirdi. İkili önceki gün arkadaşları arkadaşlarının sahibi olduğu bir sahilde denize girdi.

    KÖPEKLERİ DE TATİLDE

    Gupse Özay ve Barış Arduç, plajda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Gupse Özay, arkadalarıyla denize girerken Bandanası ve gözlüğüyle “hippi” imajına bürünen Arduç ise denize köpeğiyle birlikte girdi.

    Gupse Özay ve Barış Arduç tatilde #2

    Gupse Özay ve Barış Arduç tatilde #3

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