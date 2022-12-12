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    Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya görüntülendi

    Gupse Özay-Barış Arduç, önceki gün bebekleriyle birlikte doktordan çıkarken objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 10:49
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    Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya görüntülendi

    Deliha film setinde tanışan ünlü çift Barış Arduç ve Gupse Özay, Temmuz 2020'de hayatlarını birleştirmişlerdi. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda da müjdeli haber gelmişti.

    Kızları oldu

    Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

    Gupse Özay ve Barış Arduç un kızları Jan Asya görüntülendi #1

    Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi.  Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

    Annelik yapıyor

    Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti.

    Gupse Özay ve Barış Arduç un kızları Jan Asya görüntülendi #2

    Gupse Özay ve Barış Arduç un kızları Jan Asya görüntülendi #3

    Gupse Özay ve Barış Arduç un kızları Jan Asya görüntülendi #4


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