Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları Jan Asya görüntülendi

Gupse Özay-Barış Arduç, önceki gün bebekleriyle birlikte doktordan çıkarken objektiflere takıldı.

Deliha film setinde tanışan ünlü çift Barış Arduç ve Gupse Özay, Temmuz 2020'de hayatlarını birleştirmişlerdi. Sevilen çiftten geçtiğimiz aylarda da müjdeli haber gelmişti.

Kızları oldu

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift mutlu evliliklerini bebek ile taçlandırdı. Bir kızları olan Barış Arduç ve Gupse Özay ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Çift, önceki gün doktor kontrolünden çıkarken bebekleriyle ilk kez görüntülendi. Babasının kucağında görüntülenen Jan Asya’nın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

Annelik yapıyor

Senarist ve oyuncu Gupse Özay ise bebeğinin doğumuyla birlikte işlerine ara vermişti.