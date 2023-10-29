Gupse Özay'dan kızıyla bayram paylaşımı Kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gupse Özay, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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Şu sıralar Lohusa filminin çekimlerini sürdüren Gupse Özay, kızı Jan Asya'yı da fırsat buldukça sete götürüyor.

Kızını sete götürdüğü anlardan birisinde fotoğraf çektiren Özay, Cumhuriyet'in 100. yılını unutmadı.

Özay, kızıyla kamera karşısına geçerek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı bir paylaşım yaptı.

Gupse'den kızına bayram mesajı

Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile Cumhuriyet Bayramı paylaşımı; "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kızım senin de ilk Cumhuriyet bayramını kutlarım."