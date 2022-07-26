Gupse Özay'ın hamileliğinin son günleri

Instagram hesabından yeni karelerini paylaşan Gupse Özay’ın karnının iyice büyümesi dikkat çekti.

Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

Yeni pozlar

Ünlü çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen çiftten Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal meyda hesabından yayınladı.

8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın pozları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özay'ın paylaşımına birçok ünlü isim yorum yağdırdı.

Ünlüler yorum attı

Can Bonomo, Songül Öden, Açelya Akkoyun, Büşra Pekin, Sinem Kobal, Başak Dizer, Esra Erol, Mert Öner, Hülya Duyar ve Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.