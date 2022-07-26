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    Gupse Özay'ın hamileliğinin son günleri

    Instagram hesabından yeni karelerini paylaşan Gupse Özay’ın karnının iyice büyümesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:43
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    Gupse Özay'ın hamileliğinin son günleri

    Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.

    Yeni pozlar

    Ünlü çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Kız bebek bekleyen çiftten Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal meyda hesabından yayınladı.

    8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın pozları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özay'ın paylaşımına birçok ünlü isim yorum yağdırdı.

    Gupse Özay ın hamileliğinin son günleri #1

    Ünlüler yorum attı

    Can Bonomo, Songül Öden, Açelya Akkoyun, Büşra Pekin, Sinem Kobal, Başak Dizer, Esra Erol, Mert Öner, Hülya Duyar ve Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.

    Gupse Özay ın hamileliğinin son günleri #2


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