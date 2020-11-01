İzmir depreminin ardından sosyal medyada Cadılar Bayramı kutlamalarıyla karşılaştığını belirten oyuncu Gürgen Öz, Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara tepki gösterdi.

İzmir'de meydana gelerek tüm Türkiye'yi derinden yaralayan depremin enkazı henüz kalkmamışken, ülkenin belirli bölgelerinde Cadılar Bayramı kutlandı.

Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösteren oyuncu Gürgen Öz de, konuyla ilgili fikirlerini paylaştığı bir video yayınladı.

Paylaşımında depremin hemen ertesi gününde eğlence yapanlara sitem eden Öz, "Çünkü siz Türkiye'de değil, Amerika'da yaşıyorsunuz(!)" ifadelerini kullandı.

Gürgen Öz'den Cadılar Bayramı tepkisi VİDEO



"YAŞADIĞINIZ SANAL VE ÖZENTİ DÜNYADA MUTLULUKLAR"

Öz'ün paylaşmının açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

“İzmir depreminin ertesi günü, sosyal medyada cadılar bayramını kutlayanlara bayıldım! Çünkü siz Türkiye’de değil Amerika’da yaşıyorsunuz! O yüzden de daha havalı, daha coolsunuz! Yaşadığınız sanal ve özenti dünyada mutluluklar..."