Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in kaçış planı tutmadı

Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in kaçış planı tutmadı

Birlikte görüntülenen Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek adeta şoke oldu.

Temmuz ayında Çeşme’de görüntülenen, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek'teki bir eğlence mekanından çıkarken yakalandı.

AYRI AYRI ÇIKTILAR

Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına “Gurur’la arkadaşız” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi.

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Altınbilek’in aracı, Aydoğan’ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent’teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.