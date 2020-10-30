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    Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in kaçış planı tutmadı

    Birlikte görüntülenen Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek adeta şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 08:48
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    Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek'in kaçış planı tutmadı

    Temmuz ayında Çeşme’de görüntülenen, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan, önceki akşam Bebek'teki bir eğlence mekanından çıkarken yakalandı.

    AYRI AYRI ÇIKTILAR

    Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına “Gurur’la arkadaşız” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi.

    AYNI EVDE BULUŞTULAR

    Altınbilek’in aracı, Aydoğan’ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent’teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.

    Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek in kaçış planı tutmadı #1

    Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek in kaçış planı tutmadı #2

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