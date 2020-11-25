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    Gurur Aydoğan'dan Hilal Altınbilek açıklaması

    Hilal Altınbilek'le şaşk yaşadığı iddia edilen Gurur Aydoğan ilişkiyi inkar etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 14:24
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    Gurur Aydoğan'dan Hilal Altınbilek açıklaması

    Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularına ilişkin konuştu.

    "AŞK YOK"

    Ekranlara yakın zamanda döneceğinin de sinyalini veren Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, “Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur” dedi.

    Geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşadıkları konuşulan, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, geçtiğimiz günlerde de eğlence çıkışı aynı binaya giriş yapmıştı.

    Gurur Aydoğan dan Hilal Altınbilek açıklaması #1

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