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    Gurur Aydoğan'dan Oya Aydoğan paylaşımı

    Annesi Oya Aydoğan'ı 4 sene önce kaybeden Gurur Aydoğan, duygusal mesaj yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 10:08
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    Gurur Aydoğan'dan Oya Aydoğan paylaşımı

    Yeşilçam'ın usta isimlerinde Oya Aydoğan, 2016 yılında AORT yırtılması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

    Aydoğan'ın oğlu Gurur, annesini ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

    "4 SENE OLDU"

    Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü: "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim... Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın"


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