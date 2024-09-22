Güzel oyuncu Burcu Özberk, yaz sezonunu kapatamadı Ünlü oyuncu Burcu Özberk, tatil pozlarını sosyal medya hesabından, "Bitti demeden bitmez" notuyla paylaştı.

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Haber Merkezi

Şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, tatil sezonunu kapatamadı.

Güneşin Kızları ve Afilli Aşk gibi dizilerde boy gösteren Özberk, sosyal medyadan da yeni paylaşımlar yaptı.

"BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Ünlü oyuncu tatil karelerini "Bitti demeden bitmez" notuyla paylaştı. Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu tüm yazını tatil yaparak geçirdi ve hayranlarını da birbirinden güzel pozlarından mahrum bırakmadı.