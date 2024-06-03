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Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten mini etekli paylaşım geldi!

Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten mini etekli paylaşım geldi! Sosyal medyada 9.9 milyon takipçisi olan Burcu Özberk, son paylaşımıyla yine gündem olmayı başardı. Mini etekli kombiniyle poz veren güzel oyuncu, çok beğenildi.