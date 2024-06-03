Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten mini etekli paylaşım geldi!

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Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren ve yurt dışında tatil yapan güzel oyuncu, pozlarıyla beğeni topladı.
Mini etekli kombin
Londra'dan sonra Barcelona'da tatilde olan Özberk, siyah mini eteğini göğüs dekolteli sarı gömleğiyle kombinledi.
Tarzıyla hayranlarından tam not alan oyuncuya yorumlar gecikmedi.
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