Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten mini etekli paylaşım geldi!
ensonhaber.com

Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bir süredir gelen teklifleri değerlendiren ve yurt dışında yapan güzel oyuncu, pozlarıyla beğeni topladı.

Mini etekli kombin

Londra'dan sonra Barcelona'da tatilde olan Özberk, siyah mini eteğini göğüs dekolteli sarı gömleğiyle kombinledi.

Tarzıyla hayranlarından tam not alan oyuncuya yorumlar gecikmedi.