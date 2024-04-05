Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in romantik anları Zaman zaman çocuklarıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Fahriye Evcen, Instagram hesabına yeni kareler yükledi.

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Magazin dünyasının iki ünlü oyuncusu Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

Mutluluklarıyla parmakla gösterilen ikili, bugün yepyeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Mutlu aile tablosu

Eşi ve çocuklarıyla güzel havanın tadını çıkaran Evcen, poz vermeyi de ihmal etmedi. Verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncuya yorum yağdı.

Evcen, yayınladığı karelere çiçek emojisi koymakla yetindi.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.