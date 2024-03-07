Güzel oyuncu Mine Tugay'dan aşk itirafı geldi! "Hala aşka inanıyorum" Güzelliğine, fiziğine her daim övgüler alan Mine Tugay, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Kızıl güzellerden ünlü oyuncu Mine Tugay, geçtiğimiz aylarda başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Defne karakteriyle dahil olmuştu.

Eski fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla estetik haberleriyle gündeme gelen Mine Tugay, aynı zamanda güzelliği ve fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir dergiye röportaj veren güzel oyuncu Mine Tugay, hem estetik iddialarına hem de aşk hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

"Pişmanlığım yok"

Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mine Tugay, “Kendi seçimlerimden hiç pişmanlık duymadım. Kötülüklere karşı inadına iyi olmaya çalışıyorum.

"Belli bir yaştan sonra seçiciliğiniz artıyor"

Evlilik bana ne yakın ne uzak. Belli bir yaştan sonra seçiciliğiniz artıyor, beklentileriniz değişiyor.

Bu hızlı tüketim döneminde bile hâlâ aşka inanan bir kadınım.

Gerçek mutluluk varış noktasında değil, yolculuktadır. Yolculuğu daha keyifli hale getireceğini düşündüğüm an ‘Evet’ derim elbette evliliğe.

Birbirlerine alan yaratan, birlikteyken kaliteli zaman geçiren her çift ilişkilerini canlı tutabilir."

"Güzelliğim genetik"

Yüzündeki estetikleri açıklayan Mine Tugay, "Güzelliğim ve fitliğim genetik. Yine de günde sadece iki öğün besleniyorum.

"Cardio çalışmaya da başlayacağım"

Burnuma yıllar önce estetik yaptırmıştım, pişman değilim. On seneden fazla da sol gözümün altındaki sorunla uğraşıyorum. Bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına ‘Tamam’ dedim. Ama doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre dolgular yapmış. Mental açıdan çok zor bir yıldı. Trajik bir durumdu. Evin bir odasını spora ayırdım. Pilates yoga yapıyorum. Cardio çalışmaya da başlayacağım." dedi.