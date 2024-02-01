Güzel oyuncu Yasemin Allen'dan estetik tüyosu geldi: "Doğru yaşta yaptırmak lazım" İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Allen, erkeklerin estetik yaptırmasını değerlendirdi.

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Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Yasemin Allen, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Mağazaları dolaşan oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Allen, son dönemde ünlüler dünyasından birçok erkeğin estetik yaptırmasıyla ilgili düşüncesini dile getirdi.

"Aslında bana yorum yapmak düşmez"

Güzel oyuncu, "Aslında bana yorum yapmak düşmez. Birkaç jenerasyon öncesine göre genç kalmak için elimizde fırsatlar var.

"Bunun doğru elden olması gerekir"

Bunun doğru elden olması gerekir ve doğru yaşta yaptırmak önemlidir bence." diye konuştu.