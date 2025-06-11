Güzel voleybolcu Zehra Güneş tatilde! Dantel elbisesiyle verdiği pozlar çok beğenildi

Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, güzelliğiyle sık sık gündem olan isimlerden.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel voleybolcu, pozlarıyla da hayranlarını mest ediyor.
Güzel voleybolcu, omuzlarını açıkta bırakan dantelli elbisesiyle pozlar verdi.
"İYİ BAYRAMLAR"
Paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş, bayram sonrası yaptığı paylaşımına "İyi bayramlar" notu yazdı.
Uyumlu takılarıyla kombinini tamamlayan Zehra Güneş'e takipçileri yorum yağdırdı.
"ÇOK GÜZELSİN"
Pozları gören Ebrar Karakurt da dayanamayarak "Çok güzelsin" yazdı.
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