Güzide Duran İtalya'dan döndü

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7-8 aydır ailesiyle birlikte İtalya'da yaşayan Güzide Duran, Türkiye'ye geldi. Ünlü isim, memleketine döner dönmez arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.
Türkiye'nin ünlü modellerinden Güzide Duran; eşi Adnan Aksoy, çocukları Selin ve Emir ile pandemi döneminde Amerika’yı bırakıp Türkiye’de yaşamaya başlamıştı.
İtalya'dan geldi
Türkiye'de sıkılan sosyetik aile, yaklaşık 7-8 aydır da İtalya’da yaşamayı denedi. Eski manken İstanbul’a döndü.
Arkadaşlarıyla buluşup hasret gideren Duran, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Güzide Duran arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.