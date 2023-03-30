Güzide Duran İtalya'dan döndü
ensonhaber.com

7-8 aydır ailesiyle birlikte İtalya'da yaşayan Güzide Duran, Türkiye'ye geldi. Ünlü isim, memleketine döner dönmez arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdi.

Türkiye'nin ünlü modellerinden Güzide Duran; eşi Adnan Aksoy, çocukları Selin ve Emir ile pandemi döneminde Amerika’yı bırakıp Türkiye’de yaşamaya başlamıştı.

İtalya'dan geldi

Türkiye'de sıkılan sosyetik aile, yaklaşık 7-8 aydır da İtalya’da yaşamayı denedi. Eski manken İstanbul’a döndü.

Arkadaşlarıyla buluşup hasret gideren Duran, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Güzide Duran arkadaşlarını çok özlediğini söyledi.

Güzide Duran İtalya'dan döndü
Güzide Duran İtalya'dan döndü
Güzide Duran İtalya'dan döndü