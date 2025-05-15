Güzide Duran ve Çağla Şıkel yıllar sonra buluştu! Son hallerine yorum yağdı

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Podyumların usta isimleri Çağla Şıkel ve Güzide Duran bir dönemin en popüler iki mankeniydi.

Güzide Duran ve Çağla Şıkel, Hakan Yıldırım’ın defilesini izleyenler arasındaydı. İki eski dost sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İŞİMİN PARÇASI ŞIKLIK"

Çağla Şıkel, muhabirlerin “Şıklık sizi yoruyor mu?” sorusuna “İşimin bir parçası şıklık, hiç yorulmuyorum. İyi görünmeyi seviyorum.” yanıtını verdi.

20 yılı aşkın süredir podyumlarda yer alan Çağla Şıkel ve Güzide Duran'ın geçen yıllara rağmen güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.

İkilinin yıllar sonra bir araya gelmiş hallerine yorum yağdı.