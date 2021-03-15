Gwyneth Paltrow, kemik suyu diyeti yaptı

Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, karantina döneminde aldığı kilolaları doktorunun kendisine uygulattığı kemik suyu diyetiyle verdiğini söyledi.

Gwyneth Paltrow, internet üzerinden sevenleriyle buluştu. Karantina döneminde yaklaşık yedi kilo aldığını söyleyen 48 yaşındaki oyuncu, bu kiloları nasıl verdiğini de anlattı.

"PİSBOĞAZIM"

Paltrow, “Pandemi döneminin başından beri yeme konusunda kendimi asla frenlemedim. Sonunda yedi kilo aldım. Gerçekten pisboğazlıyım. Sonuç olarak bu durumla ilgili bir şey yapmak da içimden gelmedi. İçki, makarna, bisküviler, krakerler ve peynir sürekli masamdaydı” dedi.

"İÇKİYE OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜM ZORLADI"

Kendini hekimine emanet ettiğini ve onun uygulattığı kemik suyu diyetiyle beş kilo verdiğini söyleyen ABD’li oyuncu, “3 Ocak’ta başladığım bu rejim boyunca sadece içkiye olan düşkünlüğüm beni zorladı. Beni tanırsınız, disiplinliyimdir. Zaten iki ay içinde kendimi aşırı iyi hissetmeye başladım” şeklinde konuştu.