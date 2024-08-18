Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça toprağa verildi Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden "Hababam Sınıfı" serisinin "Bacaksız" lakaplı oyuncusu Tuncay Akça, son yolculuğuna uğurlandı.

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AA

Yeşilçam bir emektarını daha kaybetti.

Gönüllere taht kuran, her kuşağın beğenerek izlediği Hababam Sınıfı serisinde canlandırdığı 'Bacaksız' karakteri ile milyonları gülümseten Tuncay Akça hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akça için Şakirin Camii'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına Hababam Sınıfı filminin bazı oyuncuları katıldı.

ŞU ANDA ŞOKTAYIZ

Oyuncu Ahmet Arıman, Akça ile 50 senelik arkadaş olduklarını belirterek, "Halkın çok sevdiği, dünyanın en tatlı şeker çocuğu. Hababam Sınıfı'nda oynarken o bizim ayakkabılarımızı boyuyordu. Biz onu yönetmene gösterdik. O da bayıldı. O saatten beri film çeviriyor. Bir de son zamanlarda bir grubumuz var. Ben müzik yapıyorum. Onlarla beraber sahneye çıkıyoruz. Aynı otelde yatıyoruz, kalkıyoruz. Bizim kardeşimiz bizim yarımız. Acayip şoktayız şu anda." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Tuncay Akça'yı çok genç yaşta kaybettiklerini dile getirerek, "Beklemediğimiz bir ölüm. Mekanı cennet olsun. Yeşilçam sineması bize aile atmosferi, mahalle duygusu gibi gerçekten çok sıcak duygular veriyor. Bizim hatıralarımızda yardımcı oyuncuların çok önemli bir rolü vardı. Tuncay Bey de onlardan biriydi. Sağlık problemi ya da herhangi bir problemi olduğuna yönelik bilgimiz yoktu." dedi

Kılınan namazın ardından oyuncunun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUNCAY AKÇA KİMDİR

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi.

Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde "Yusuf" karakterini oynadı.

Oyuncu, Selda Akça ile evlendi. Çiftin Mehmet ve Sena adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Bizimkiler dizisinde 1995-2002 yılları arasında manav Adem rolüne hayat verdi.

Hababam Sınıfı'nda oynarken en bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusu oldu.

Oyuncu, 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.

"TESADÜFEN KAHKAHAMIZLA GİRDİK"

Akça, verdiği röportajda, 1975-1976'da ayakkabı boyacılığı yapmak üzere gittiği Hababam Sınıfı setinde tesadüfen başlayan Yeşilçam günlerine dair, film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktararak, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Ertem ağabey bir dahidir. Kafasında önce bir öğrenci olarak bir şeyler yazdı rahmetli Sadık Şendil ile beraber. Yavuz Turgul da vardı o ekibin içinde. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik." ifadelerini kullanmıştı.

Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı oyuncusu 11 yaşında başladığı sinemada 43 yılda "Bizim Aile", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Gülen Gözler", "Bebek", "Yol", "Mavi Mavi", "Selamsız Bandosu", "Yılmaz Güney: His Life, His Films", "Bizimkiler", "Talihsiz Bilo", "Hababam Sınıfı Üç Buçuk", "Hababam Sınıfı Merhaba", "Hababam Sınıfı Askerde", "Yalancı Yarim" ve "Öğrenci İşleri"nin de içinde bulunduğu 100'den fazla yapımda rol aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)