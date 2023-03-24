Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı'nın beşinci serisi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Kıvırcık Ömer karakteriyle hafızalarımıza kazınan Talip Güran, son haliyle gündem oldu.

Haber Merkezi

Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala televizyonlarda sevilerek izlenen Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde oynadığı Kıvırcık Ömer rolüyle ünlenen Talip Güran, son hali ile gündem oldu.

Hababam Sınıfı'ndan sonra ekranlarda görünmeyen Talip Güran, Bodrum'da hayatını sürdürüyor.

Marangoz oldu

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu, Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde renkli tahta sandalye imalatı yapıyor.

Akşam başka iş yapıyor

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran, gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.

Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk “Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.