Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı
Haber Merkezi

Yıllar önce yayınlanmasına rağmen hala televizyonlarda sevilerek izlenen Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde oynadığı Kıvırcık Ömer rolüyle ünlenen Talip Güran, son hali ile gündem oldu.

Hababam Sınıfı'ndan sonra ekranlarda görünmeyen Talip Güran, Bodrum'da hayatını sürdürüyor.

Marangoz oldu

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu, Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde renkli tahta sandalye imalatı yapıyor.

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı

Akşam başka iş yapıyor

Aynı bölgede bir de restoran açan Güran, gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.

Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk “Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı