Hacı Sabancı: Bu manzaraya karşı rakı içilir

Sevgilisi Nazlı Kayı ile romantik bir gün batımı yemeği yiyen Hacı Sabancı'dan fotoğraf geldi.

Sosyal medya hesaplarından mutlu giden ilişkileriyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, bu defa romantik bir yemekte çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

"ŞARAP İÇİLMEZ"

Yemekte şarap içen aşıklardan Hacı Sabancı, fotoğrafın altına "Bu manzaraya karşı rakı içilir rakı, şarap içilmez." yazdı.

Zaman zaman haklarında yapılan ‘ayrılacaklar’ şeklindeki haberlere kulak asmadıklarını bu paylaşımları ile gösteren ikili, mutluluklarıyla adeta düşman çatlattı.