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    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı

    Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı

    Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, evliliğe ilk adımını attı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2020 - 11:09
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 11:19
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    Mutlu giden birlikteliklerinin ardından evlilik kararı alan Nazlı Kayı-Hacı Sabancı çifti, Kayı ailesinin Bursa’daki evinde nişanlandı.

    Güzel haberi Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı duyurdu.

    NAZAR BONCUKLU PAYLAŞIM

    Instagram hesabından paylaşım yapan Arzu Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koydu.

    Nazlı Kayı da nişanlısından gelen isteme çiçeğini sosyal medya hesabından yayınladı.

    Çiftin, pandemi sonrası evleneceği konuşuluyor.

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