Hacı Sabancı, köpek balıklarıyla yüzdü

Sevgilisi Nazlı Kayı ile evlenen Hacı Sabancı, balayında keyif yapıyor.

Ömer-Arzu Sabancı'nın Kanlıca'daki yalısında, minik bir törenle 9 Ekim'de hayatlarını birleştiren Hacı-Nazlı Sabancı, nikahlarından birkaç gün sonra Meksika'ya balayına gitmişti.

Bir haftayı San Jos Del Cabo'da geçiren çiçeği burnunda çift, önceki gün bir başka balayı cenneti olan Bora Bora'ya geçti.

"GEL LEN BURAYA"

Şnorkel ile dalış yapıp, köpek balıkları ve vatozlarla yüzen Hacı Sabancı, bu anları sosyal medyasından paylaşıp, "Gel len buraya kaçma. Isırmıcam" notunu düştü.