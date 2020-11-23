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    Hacı Sabancı'dan 15 milyonluk hediye

    Sosyetenin bonkör isimlerinden Hacı Sabancı, müstakbel eşi için kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 08:50
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:21
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    Hacı Sabancı'dan 15 milyonluk hediye

    Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor.

    DEV BİR TEKTAŞ TAKTI

    Sabancı, geçtiğimiz hafta Bursa'da aile arasında törenle evliliğe ilk adımı attığı Nazlı Kayı'ya dev bir tektaş hediye etmişti.

    Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürüyüş yaprken görüntülenmişti. Kayı'nın parmağına taktığı devasa tektaş dikkat çekti. Çift, düğünle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

    Ünlü çift, ne kadar sessiz kalmak istese de nişanla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Kayı'ya pahalı bir tektaş yüzük takmakla yetinmeyen Hacı Sabancı, güzel nişanlısına düğün hediyesi olarak bir de Çeşme'den villa satın aldı.

    15 MİLYON TL'LİK HEDİYE

    Birçok lüks detayın bulunduğu deniz manzaralı villa iç ve dış dekorasyonuyla Hacı Sabancı'ya yaklaşık 15 milyon TL'ye mal oldu.

    Hacı Sabancı dan 15 milyonluk hediye #1

    Hacı Sabancı dan 15 milyonluk hediye #2

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