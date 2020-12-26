Hacı Sabancı'dan nişan paylaşımı

Hacı Sabancı, geçtiğimiz hafta nişanlandığı Nazlı Kayı'yla isteme gecesinden ilk kez fotoğraf paylaştı. Beşiktaş taraftarı olan Sabancı kareye, siyah ve beyaz kalp emojisi koydu.

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı.

Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.

Sabancı ve Kayı çifti de, evlilik yolunda önemli adım attıkları günden ilk fotoğraflarını paylaştı. Çifte yakın dostlarından mutluluk mesajları geldi.

PANDEMİ SONRASI NİKAH MASASINA OTURMASI BEKLENİYOR

Sabancı ve Kayı'nın pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.

Aradığı mutluluğu sosyetik güzel Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuştu.

Kayı, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Nazlı Kayı, sevgilisi ile birlikte çekilen karesini "Evet" notuyla paylaşmıştı.

"BİZİM İLİŞKİMİZDE SAYGI, GÜVEN VE SEVGİ VAR"

28 yaşındaki Kayı, daha önce yaptığı bir açıklamada "Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Nazlı Kayı, "Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi" demişti.