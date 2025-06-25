Hacı Sabancı'nın doğum gününe katıldı! Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden yeni kare

Barış Arduç ile başrolünde yer aldığı 'Aşkı Hatırla' yeni dizisindeki öpüşme ve sevişme sahneleriyle gündemde olan Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrıldığı iddia edilmişti.

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ünlü çiftten iddiaları yalanlayan bir paylaşım geldi.

Ayrıldıkları iddiası sürekli konuşulan Hande Erçel, sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı’nın ağabeyi Hacı Sabancı’nın doğum günü partisine katıldı.

"EVLENİR"

Sosyal medyaya düşen kare, gündem oldu. Fotoğrafa "Hande kesin sosyeteye girdi", "Bunlar ayrılmaz evlenir" yorumları yapıldı.

Bu özel gece için siyah sade bir elbise tercih eden ünlü oyuncu, şıklığını takıları ile tamamladı.