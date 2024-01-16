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Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kızının yüzünü yine göstermedi!

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kızının yüzünü yine göstermedi! Kızı Arzu Alara ile paylaşım yapan Zeynep Nazlı Kayı, kızının yüzünü emojilerle kapatınca sosyal medyada gündem oldu.