Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kızının yüzünü yine göstermedi!

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Hacı Sabancı ile evlendikten sonra gündemden düşmeyen Nazlı Sabancı, geçtiğimiz aylarda anne oldu.
İlk bebeğini kucağına alan Nazlı ve Hacı, ismini ise Arzu Alara koydu.
Arzu Sabancı'nın adını bebeklerine koyan ve gündemden düşmeyen çiftten Nazlı Sabancı, yeni bir paylaşım yaptı.
Kızını yine göstermedi
Kızı Arzu Alara ile tatile çıkan Nazlı Sabancı, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.
Pembe kıyafetler giydirdiği kızıyla paylaşım yapan Sabancı, yüzünü ise emojiyle kapattı.
Sabancı'ya yorumlar yapanlar, "Ne zaman yüzünü göstereceksin?" diye sordu.
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