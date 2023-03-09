Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamilelik pozu verdi Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzel Nazlı Sabancı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu.

Uzun birlikteliklerini 10 Ekim 2021'de nikah masasına taşıyan sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle düğün yapmışlardı. Mutlu evliliklerine devam eden sosyetik ikili, geçtiğimiz haftalarda bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftten Nazlı Kayı, konuyla ilgili sessizliğini bozarak müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Nazar boncukları ekledi Eşi Hacı Sabancı ile karnı burnunda pozunu Instagram hesabından yayınlayan Nazlı Sabancı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu güzel habere, ünlü çiftin sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.