Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay aileye girdi

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Sabancı Ailesi'nde gündem, Hacı Sabancı'nın oğlu Uzay...

Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen F. D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

ADLİ TIP, ÇOCUĞUN BABASI 'HACI SABANCI' DEDİ

Bu iddia üzerine açılan davada, Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testi sonuçları mahkemeye sunuldu.

Yapılan inceleme sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı.

ARZU SABANCI'DAN HAMLE GELDİ

Bu gelişmenin ardından Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı ise minik torunu için harekete geçti bile.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; Arzu Sabancı, yaşanan sürece el koydu ve bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda da ikna etti.

UZAY İLE TANIŞACAKLAR

Uzay'ı aileye kabul ettiren Arzu Sabancı, bir de tanışma organizasyonu düzenleyecek.

Sabancı Ailesi'nin yakında Uzay ile tanışmak üzere bir araya geleceği öğrenildi.

KONUŞMALARI MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu.

Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

F.D: Evdeyim canım.

H.S: Gelir misin.

F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam saat 22.30’da gel.

F.D: Tamam süper.

H.S: 1.5 saate çık.

F.D: Tamam.

H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.

F.D: Ne giymemi istersin.

F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

H.S: Çok iyi.

F.D: Ay beğenmene çok sevindim.

H.S: 1 saate gel.

F.D: Tamam.

H.S: Yola çıkınca yaz.

F.D: Tamam.

H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

F.D: Taksi bekliyorum canım.

H.S: Binince yaz.

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?