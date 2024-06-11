Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı 2010 yılında Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ifade eden F.D. isimli kadın, Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

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Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuştu.

Görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin evliliği sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili magazin gündemine bomba gibi bir gelişme yansıdı.

2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı

Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de bir araya geldiklerini kaydeden F.D, sık sık görüşmelerin sonunda son olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde bir araya gelerek cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi.

Dava dosyasında anlatılanlara göre 02 Şubat 2021 tarihinde Uzay bebeğin doğumunun ardından Hacı Sabancı’ya bebeğin fotoğrafları gönderildi.

FD, Hacı Sabancı’ya çocuğun kendisinden olduğunu söyleyince tarafların arası bozuldu.

Dava dosyasında Hacı Sabancı ve F.D’nin 2013 yılında Los Angeles’ta yer alan Encore isimli otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları da kaydedildi.

Santorini Adası'na tatile gönderdi

Bu tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşülmediği belirtilirken 2017-2019 yıllar arasında birçok görüşme gerçekleştirdikleri ve sık sık Sumahan adlı otelde bir araya geldikleri ifade edildi. Hacı Sabancı’nın F.D’yi 2018 yılında jest yapmak adına Santorini Adası’na tatile gönderdiği ve uçuş ve otel biletlerini de ödediği kaydedildi.

Dava dosyasındaki ifadelere göre F.D ile Hacı Sabancı’nın arası 2019 yılında bozuldu.

Bunun ardından 37 yaşında olan F.D S.K isimli kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020 tarihinde son buldu.

02 Şubat 2021 tarihinde 38 hafta 2 günlük olarak doğan Uzay bebek F.D’nin eski eşi adına nüfusa kaydedildi.

Sabancı, eşinden boşanması için yardım etti

Eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan yardım isteyen ve avukat bulmasını talep eden F.D’ye Sabancı, avukatı kendisinin bulmasını söylediğini ancak vekalet ücretini ödemeyi taahhüt ettiğini ifade etti.

Dava dosyasındaki bilgilere göre Hacı Sabancı, F.D’nin hesabına N.S isimli şahıs üzerinden çeşitli tarihlerde para gönderdi.

21 Mayıs tarihinde eşi ile ayrı yaşayan F.D, Hacı Sabancı’nın mesaj atıp davet etmesi üzerine onun evine gittiği kaydedildi.

İlişkileri boyunca genel olarak korunmadan cinsel birliktelik yaşayan tarafların o gece de aynı şekilde birliktelik yaşadıkları F.D’nin avukatı tarafından dosyaya kaydedildi.

Yazışmalar mahkemeye sunuldu

Konuyla ilgili Hacı Sabancı ve FD. arasındaki WhatsApp yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

F.D’nin eski eşi S.K, "evlilik birliği içerisinde fakat fiilen ayrı yaşama döneminde ana rahmine düşen ve evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş olan Uzay K’nın kendisinden olmadığı gerekçesiyle soybağının reddine karar verilmesi" talebiyle dava açtı.

Son olarak Sabah'ın aktardığına göre F.D., mahkemeden Uzay'ın daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

Öte yandan mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında F.D ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

21 Mayıs 2020

Hacı Sabancı: Nerdesin?

F.D: Evdeyim canım.

H.S: Gelir misin.

F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S: Tamam saat 22.30’da gel.

F.D: Tamam süper.

H.S: 1.5 saate çık.

F.D: Tamam.

H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.

F.D: Ne giymemi istersin.

F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)

H.S: Çok iyi.

F.D: Ay beğenmene çok sevindim.

H.S: 1 saate gel.

F.D: Tamam.

H.S: Yola çıkınca yaz.

F.D: Tamam.

H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.

F.D: Taksi bekliyorum canım.

H.S: Binince yaz.

F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.

H.S: Sen konum atsana bakayım.

F.D: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?