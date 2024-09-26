Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı, "DNA eşleşti" denildi: İddialar yalanlandı F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla babalık davası açmıştı. Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu; "DNA testi sonucunda U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunun kesinleştiği" iddiasına yanıt verdi.

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Haber Merkezi

Nazlı Sabancı ile evliliğinden bir kız bebeği olan Hacı Sabancı'nın şu sıralar gündemi bir hayli farklı...

Her yaptığıyla gündem olan Hacı Sabancı'nın bir çocuğu daha olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı.

2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık Sabancı ile görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını söyleyerek, hakkında babalık davası açtı.

MAHKEMEDEN NÜFUS KAYDI TALEBİ

F.D., mahkemeden U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

BABASI HACI SABANCI MI?

Basına yansıyan bu haber sonrasında ise yeni bir iddia daha ortaya atıldı. "DNA testi sonucunda U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunun kesinleştiği" ileri sürüldü.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, söz konusu iddiaları yalanlayarak, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Değerli kamuoyu,



Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur.



Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.



Saygılarımızla,



Avukat Yunus Egemenoğlu

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