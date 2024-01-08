Hacı'nın eşi Zeynep Nazlı Sabancı fena pişti oldu! Kıyafeti Hazar Ergüçlü'nün Dilber'ine benzetildi Zeynep Nazlı Sabancı'nın sosyal medya üzerinden kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşım, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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ensonhaber.com

Hacı Sabancı ile evlendikten sonra gündemden düşmeyen Zeynep Nazlı Kayı, geçtiğimiz aylarda anne oldu.

Kızına Arzu Alara adını veren Nazlı Kayı, bu defa ise sosyal medya hesabından son paylaştığı görselle gündem oldu.

Kırmızı bir elbiseyle paylaşım yapan Nazlı Kayı, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterine benzetildi.

Dilber ile pişti oldu

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat verecek olan Hazar Ergüçlü, pavyonda çekim yaptı.

Dansı için özel eğitim alan ve kırmızı kısa bir elbiseyle kamera karşısına geçen Ergüçlü, performansıyla da herkesi büyüledi.

Güzel ismin giydiği kırmızı elbisenin hemen hemen aynısını giyen Zeynep Kayı ise sosyal medyada gündem oldu.

Görenler, "Pişti olmuşsunuz" diyerek Hazar Ergüçlü'yü etiketledi.