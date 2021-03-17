Hadid kardeşlerin babasından İstanbul açıklaması

Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohammed Hadid, Türkiye'ye geliyor.

Top modeller Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohammed Hadid, çok yakında İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Baba Hadid, "Gezilecek yerler nereleri, önerilerinizi bekliyorum" diye yazarak da Türk takipçilerinden İstanbul'la ilgili bilgiler istedi.

"KIZLARI ALMADAN GELME"

Baba Hadid'e erkek takipçilerinden esprili yorumlar yağdı. Hadid'e Türk takipçileri sürekli 'Kızlarını almadan gelme!' yazdılar.

Filistin asıllı kardeşler, şu anda dünyanın en gözde modelleri listesinde bir numarada.