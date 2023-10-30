Hadise, 29 Ekim konseri için Atatürk'ün sevdiği kıyafetleri tasarlattı 29 Ekim konseri için özel hazırlanan Hadise, Atatürk'ün en sevdiği kıyafetlerini kendi için diktirdi.

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Ünlü şarkıcı Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser verecek ünlü isimler arasında yer aldı.

Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için özel bir hazırlık yapan Hadise, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı.

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında vereceği konser için seçtiği kıyafetlerle ilgi odağı oldu.

"Atatürk’ün en beğendiğim iki kıyafetini giymek istedim"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise “Cumhuriyetimizin 100. yılı için, 29 Ekim’de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk’ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!

Işığı, fikirleri ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet ile bize dünyadaki en büyük hediyeyi “özgürlüğü” bıraktığı için sonsuz saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum… Senin sayende…” dedi.