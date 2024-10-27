Hadise 39 yaşına bastı: İşte görkemli doğum günü partisinden kareler

Ünlü şarkıcı Hadise, 22 Ekim tarihinde 39. yaş gününü kutladı.
Doğum gününde düzenlediği görkemli parti, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Hadise, bu özel günde çekilen birçok kareyi takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.
HADİSE OYUNCU OLDU
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen yıldız, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı.
POZLARI PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı, "Hadise" yazılı devasa doğum günü pastasıyla poz vermeyi ihmal etmedi.
Ünlü şarkıcı, doğum günü partisinde ışıltığı bir görünüm tercih etti.
YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Esas Oğlan dizisinde Seda Bakan ile başrolleri paylaşan şarkıcının, yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Hadise'nin yaklaşık 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.
Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.
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