Hadise, 5 ay süren evliliğiyle ilgili itirafta bulundu İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay süren şarkıcı Hadise, son konserinde içini döktü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bir yıl aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti geçtiğimiz sene mayıs ayında aile arasında nikah masasına oturmuşlardı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ve nikah töreninden tek kare dahi paylaşmayan ünlü çift, 5. aylarında ayrılık kararı alarak tek celsede boşandı.

Önceki akşam Antalya'da sahne alan Hadise, kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla dertleşti. Ünlü şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay süren evliliğiyle ilgili bir itirafta bulundu.

"Pek evlilikten sayılmaz"

8 yıldır evli olan bir seyirciyle konuşan Hadise, hayranının evliliğiyle ilgili söyledikleri üzerine; "Yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz" ifadelerini kullandı.

"Ben yakamam artık"

Her konserinde söylediği Sıfır Tolerans şarkısını bu konserinde de okuyan ünlü şarkıcı, "Yüreğim soğudu yakamam" dediği kısımda durup; "Ben yakamam artık. Retro falan diyorlar ama..." dedi.