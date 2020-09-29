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Hadise, ABD yolcusu
‘Küçük Bir Yol' şarkısıyla listelerde yer alan Hadise, İngilizce albümü için kollarını sıvadı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 12:43
Ünlü şarkıcı Hadise, 3 yıl sonra yayınlamayı hedeflediği İngilizce şarkılarını şimdiden yazmaya başladı.
DÜNYACA ÜNLÜ OLMAK İSTİYOR
Pandemi süreci sona erdikten sonra Amerika’ya gitmeyi planlayan Hadise; Rihanna, Madonna, Beyonce gibi dünyaca ünlü yıldız sanatçıların ekipleriyle iletişime geçecek.
KAAN'DAN TAM DESTEK
Dünyaya açılmak isteyen ünlü şarkıcıya, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tam destek veriyor.