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    Hadise, ABD yolcusu

    ‘Küçük Bir Yol' şarkısıyla listelerde yer alan Hadise, İngilizce albümü için kollarını sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 12:43
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    Hadise, ABD yolcusu

    Ünlü şarkıcı Hadise, 3 yıl sonra yayınlamayı hedeflediği İngilizce şarkılarını şimdiden yazmaya başladı.

    DÜNYACA ÜNLÜ OLMAK İSTİYOR

    Pandemi süreci sona erdikten sonra Amerika’ya gitmeyi planlayan Hadise; Rihanna, Madonna, Beyonce gibi dünyaca ünlü yıldız sanatçıların ekipleriyle iletişime geçecek.

    KAAN'DAN TAM DESTEK

    Dünyaya açılmak isteyen ünlü şarkıcıya, oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tam destek veriyor.

    Hadise, ABD yolcusu #1

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