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    Hadise: Annemi özledim

    Kaan Yıldırım'la ayrıldığı konuşulan Hadise, annesiyle fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 09:00
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 09:56
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    Hadise: Annemi özledim

    Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

    KORONAVİRÜS AŞKI BİTİRDİ

    Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

    ANNE ÖZLEMİ

    Ayrılık haberleriyle gündemde olan Hadise'den yeni paylaşım geldi. Annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Hadise, altına 'Annemi özledim' notunu düştü.

    Koronavirüs salgını nedeniyle Hadise ve annesi uzun zamandır görüşemiyor. Gülnihal Açıkgöz, vatandaşı olduğu Belçika'da yaşıyor.

    Hadise: Annemi özledim #1

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