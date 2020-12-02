Hadise: Annemi özledim

Kaan Yıldırım'la ayrıldığı konuşulan Hadise, annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çiftin, evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

KORONAVİRÜS AŞKI BİTİRDİ

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü ikilinin, hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edildi.

ANNE ÖZLEMİ

Ayrılık haberleriyle gündemde olan Hadise'den yeni paylaşım geldi. Annesi Gülnihal Açıkgöz ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Hadise, altına 'Annemi özledim' notunu düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Hadise ve annesi uzun zamandır görüşemiyor. Gülnihal Açıkgöz, vatandaşı olduğu Belçika'da yaşıyor.