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    Hadise aylar sonra ilk kez görüntülendi

    Pandemi döneminde evden çıkmayan Hadise yıllardır çalıştığı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 14:42
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    Hadise aylar sonra ilk kez görüntülendi

    Yakışıklı aktör Kaan Yıldırım ile büyük aşk yaşayan şarkıcı Hadise, aylar sonra ilk kez Acun Ilıcalı ile birlikte kameralara yansıdı.

    ACUN HADİSE'Yİ EVDEN ÇIKARDI

    Muhabirlerin "Acun Bey olmasa sizi göremeyeceğiz" sözleri üzerine Hadise, "Doğru" diyerek gülümsedi.

    AŞK HAYATIYLA İLGİLİ KONUŞMADI

    Muhabirlerin Kaan Yıldırım ile ilgili sorularına "Sonra konuşuruz" yanıtını veren Hadise mutlu beraberliğine ilişkin konuşmak istemedi.

    Acun Ilıcalı ise Hadise ile bir değil bir kaç proje fikri olduğunu söyleyerek muhabirlerden izin istedi.

    Hadise aylar sonra ilk kez görüntülendi #1

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