Hadise, boşandıktan sonra servetine servet kattı

Hadise, Yeniköy'den aldığı 40 milyon TL'lik yalı dairesinin parasının yarısından fazlasını da üç ay gibi bir sürede çıkardı.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti.

Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcı, 40 milyon TL'ye yalı dairesi almıştı. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana." demişti.

Boşanma yaradı

Hadise, evliyken konserlere çıkmadığı için kaybettiği 6 milyon TL'yi boşandıktan sonra fazlasıyla kazandı. Son 1.5 aydaki toplam kazancı 25 milyon TL olan Hadise, yılbaşında da 3 milyon TL'yi cebine koyacak.