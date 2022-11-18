Petrol
90.22
-2.84%
Euro
19.3069
0.04%
Dolar
18.6176
0.12%
Altın
1.055
0.24%
Borsa
4507
0.00%
Bitcoin
318.746
0.86%
BTXN Coin
6.52
-0.30%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Hadise, boşandıktan sonra servetine servet kattı

    Hadise, Yeniköy'den aldığı 40 milyon TL'lik yalı dairesinin parasının yarısından fazlasını da üç ay gibi bir sürede çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise, boşandıktan sonra servetine servet kattı

    Ünlü şarkıcı Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti.

    Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcı, 40 milyon TL'ye yalı dairesi almıştı. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana." demişti.

    Boşanma yaradı

    Hadise, evliyken konserlere çıkmadığı için kaybettiği 6 milyon TL'yi boşandıktan sonra fazlasıyla kazandı. Son 1.5 aydaki toplam kazancı 25 milyon TL olan Hadise, yılbaşında da 3 milyon TL'yi cebine koyacak.

    Hadise, boşandıktan sonra servetine servet kattı #1

    Hadise, boşandıktan sonra servetine servet kattı #2


    Koronavirüs Çin'de piyasaları etkilemeye devam ediyor
    Ekonomi

    Koronavirüs Çin'de piyasaları etkilemeye devam ediyor

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Roma'dan Icardi'ye yoğun ilgi
    Transfer dosyası

    Roma'dan Icardi'ye yoğun ilgi

    Görüş Bildir