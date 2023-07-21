Hadise cesur tarzından ödün vermiyor
ensonhaber.com

Sahne performansları ile büyük beğeni toplayan Hadise, cesur tarzıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Dekolte var yırtmaç var

Konserden görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, verdiği son konserinde tercih ettiği dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle gündeme geldi.

Hadise cesur tarzından ödün vermiyor

Şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü isim göğüs dekolteli elbisesi ile adeta nefes kesti.

Hadise cesur tarzından ödün vermiyor

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisiyle yine sosyal medyada epeyce adından söz ettirdi.

"Yarımsa tamamla"

Hadise, yayınladığı karelere şu notu düştü: "Yarımsa tamamla"