Hadise cesur tarzından ödün vermiyor

ensonhaber.com
Sahne performansları ile büyük beğeni toplayan Hadise, cesur tarzıyla da adından sık sık söz ettiriyor.
Dekolte var yırtmaç var
Konserden görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, verdiği son konserinde tercih ettiği dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle gündeme geldi.
Şimdilerde O Ses Türkiye Rap’te jüri üyeliği yapan ünlü isim göğüs dekolteli elbisesi ile adeta nefes kesti.
Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisiyle yine sosyal medyada epeyce adından söz ettirdi.
"Yarımsa tamamla"
Hadise, yayınladığı karelere şu notu düştü: "Yarımsa tamamla"