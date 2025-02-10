Hadise dekoltede şov yapmaya devam ediyor! Ceketinin içine giydiği sütyene yorum yağdı

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Son olarak Esas Oğlan dizisinin IMDB'de 10 üzerinden 2 puan almasıyla dile düşen Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Hadise önce kıskandığı iddia edilen O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Melike Şahin ile pozlarını ardından ise iddialı tarzını takipçileriyle paylaştı.

DEKOLTESİNE YORUM YAĞDI

Son günlerde yönetmen Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, beyaz ceketinin içine neredeyse hiçbir şey giymedi. Hadise'nin sütyenini tarzı ve göğüs dekoltesi takipçilerinden pek çok yorum aldı.

Kimisi dekoltesinin kıyafetten taştığını söylerken kimisi de Hadise'yi çok beğendi.