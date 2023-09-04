Hadise, dileğini paylaştı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, Seda Bakan'ın küçük kızının doğum günününde dilek diledi.

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Şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve beş ay gibi çok kısa bir sürede tek celsede boşanmıştı.

Şarkıları, sahnesi kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan'ın küçük kızının doğum gününden bir kare yayınladı.

Seda Bakan'ın 2019'da dünyaya gelen büyük kızı Leyla ile arası çok iyi olan Hadise, son yaptığı paylaşımla dileğini açıkladı.

Bakan'ın iki numarası Ela'nın doğum gününü kutlayan Hadise, şunları yazdı:

"Leyla kadar seversin beni inşallah!"

"Happy birhday fıstığıma. Leyla kadar seversin beni inşallah!"