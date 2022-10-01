Hadise'nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler'e borç verdiği ortaya çıktı

Tanışmaları, evlenmeleri ve boşanması yaklaşık bir yıl süren Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma detayları ortaya çıkarken Hadise'nin Dinçerler'e düğünde takılan takılar borç verdiği öğrenildi.

Magazin gündeminin zivesinde, Hadise ve Mehmet Dinçerler yer alıyor.

5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı.

Evliliğini sonlandırmaya karar veren Hadise, Beykoz Adalet Sarayı'na giderek dilekçe verdi.

Tek celsede boşandılar



Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme, Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.

"Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç uzadı"

Hadise'nin avukatı, çiftin takılar nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı ve "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. İki hafta sonra boşanma gerçekleşti yoksa daha erken olabilirdi." dedi.

Hadise borç vermiş

Posta'nın haberine göre; Hadise, düğünde kendisine takılan takıları, evliliği sırasında, Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.