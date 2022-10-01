Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.388
-3.11%
BTXN Coin
11.25
0.00%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Hadise'nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler'e borç verdiği ortaya çıktı

    Tanışmaları, evlenmeleri ve boşanması yaklaşık bir yıl süren Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma detayları ortaya çıkarken Hadise'nin Dinçerler'e düğünde takılan takılar borç verdiği öğrenildi.
    • 01.10.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler'e borç verdiği ortaya çıktı

    Magazin gündeminin zivesinde, Hadise ve Mehmet Dinçerler yer alıyor.

    5 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı.

    Evliliğini sonlandırmaya karar veren Hadise, Beykoz Adalet Sarayı'na giderek dilekçe verdi.

    Tek celsede boşandılar

    Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.

    Kararını açıklayan mahkeme, Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #1

    "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç uzadı"

    Hadise'nin avukatı, çiftin takılar nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlığı doğruladı ve "Basına yansıyan haberlerden dolayı süreç biraz uzadı. İki hafta sonra boşanma gerçekleşti yoksa daha erken olabilirdi." dedi.

    Hadise borç vermiş

    Posta'nın haberine göre; Hadise, düğünde kendisine takılan takıları, evliliği sırasında, Mehmet Dinçerler'e borç olarak verdiği yüklü miktardaki paranın yerine saydı.

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #2

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #3

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #4

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #5

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #6

    Hadise nin düğünde takılan takıları Mehmet Dinçerler e borç verdiği ortaya çıktı #7


    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
    3. Sayfa

    Adıyaman’da 2 araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir