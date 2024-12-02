Haber Merkezi

Sahne performansı ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Hadise, Esas Oğlan ile oyunculuğa etmıştı.

Hadise Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Fatih Altaylı Hadise'ye eski eşi Mehmet Dinçer konusunu açıp "Durduk yere ani bir evlilik oldu" diye sordu.

"NEDEN ANİDEN EVLENDİN?"

Altaylı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 4 ay süren evliliğini hatırlatınca şarkıcı "Evet" dedi. Gazeteci ise "Niye ani bir evlilik? Ben bazen merak ediyorum insanlar niye evleniyorlar diye rahat mı battı diye?" dedi.

"SÖZLEŞMEMİZ VAR"

Hadise ise kahkaha atarak "Birkaç şey söyleyebilirim çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden konuşmama sözleşmesi var. O zaman öyle hissettim.

İyi hissedersin inanırsın ama olmadı bu kadar. Bir daha evlenir miyim evet bir daha boşanır mıyım evet." dedi.

Hadise, dilekçesinde, evlendikten sonra Dinçerler'in tutumlarında değişiklikler olduğunu ve eşinin kıskançlıkları nedeniyle sanat kariyerine müdahalelerde bulunduğunu öne sürmüştü.