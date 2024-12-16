Haber Merkezi

Artık oyunculuk da yapmaya başlayan ilk filmi Esas Oğlan'ın şu sıralar heyecanını yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Youtube'ta İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise eski ilişkisi hakkında açıklama yaptı.Ünlü ismin bu açıklamasına Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi.

"KAVGALIYDIK"

Hadise yaptığı açıklamada, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın.

"TELEFONUNDAN VİDEOYU GÖRDÜM"

Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim" dedi.

"TAM BÖYLE OLMADI"

Akçıl'dan yanıt gecikmedi. 2.sayfada yer alan habere göre Sinan Akçıl, "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" açıklamasında bulundu.