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    Hadise: Eurovision sayfasında 3. olmuşum

    Hadise, 'Düm Tek Tek'in, eylül ayında Eurovision'un YouTube sayfasında en çok izlenen üçüncü video olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 14:05
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 14:05
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    Hadise: Eurovision sayfasında 3. olmuşum

    2009 yılında 54’üncü kez düzenlenen Eurovision’da ‘Düm Tek Tek’ şarkısıyla 177 puan alarak dördüncü olan Hadise, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    "3. OLMUŞUM"

    Yarışmadan bir karesini yayınlayan şarkıcı, “Eylül ayında Eurovision’un YouTube sayfasında ‘Düm Tek Tek’ en çok izlenen üçüncü video olmuş!” dedi.

    MANGA 7. SIRADA

    Eurovision’un resmi YouTube sayfasında, eylül ayında en çok izlenen 10 video paylaşıldı.

    Hadise’nin Düm Tek Tek şarkısıyla üçüncü sırada bulunduğu listenin yedinci sırasında Manga, We Could Be The Same adlı şarkısıyla yer aldı. Manga grubu 2010 yılında katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda 170 puan alarak ikinci olmuştu.

    Hadise: Eurovision sayfasında 3. olmuşum #1

    Hadise: Eurovision sayfasında 3. olmuşum #2

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