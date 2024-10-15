Hadise, Gebze'deki hayvan ölümleriyle ilgili konuştu

Haber Merkezi

Gebze Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp kutularında çok sayıda ölü ve baygın halde kedi-köpek bulunmuştu.

Gebze'de köpeklerin öldürülmesinin ardından Seren Serengil ve Hande Yener, eylem düzenlemişti.

Diğer ünlü isimler de olayla ilgili tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan’ın başrolünde yer aldığı “Gelin Takımı” filminin özel gösteriminde bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sert ifadeler kullanan ünlü isim 'Kamera karşısındayım diye tatlı tatlı konuşmayacağım.' diyerek adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

İşte Hadise'nin açıklaması:

"ÇOK ACİL"

“Ben susan bir kadın olmadım. İğrenç şeyler oluyor. Çok acil bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı koruyun lütfen. Bunun için yalvarmak gerekmiyor diye düşünüyorum.

"ALLAH BELALARINI VERSİN"